Fahnen mit dem SPD-Logo.

Quelle: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Die SPD fordert, dass der Bund wieder mehr Geld in die Flüchtlingshilfe investiert. Der Rückzug des Bundes aus der Finanzierung sei "der falsche Weg", heißt es in einem Positionspapier, über das die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Die Führungsgremien der Partei wollten nach dem Bericht am Montag darüber beraten.



Deutschland müsse sich schon heute auf die Ankunft und Betreuung weiterer Flüchtlinge in den kommenden Jahren einstellen, heißt es.