Annette Widmann-Mauz (CDU) ist Bundesintegrationsbeauftragte. Quelle: Soeren Stache/dpa

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), hat gefordert, Asylbewerber über Sexualität und Gleichberechtigung in Deutschland zu informieren.



"Alle Asylsuchenden müssen unmittelbar nach ihrer Ankunft in Deutschland, noch in der Erstaufnahmeeinrichtung, Wegweiserkurse über das Zusammenleben in Deutschland erhalten", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dazu gehöre auch, "dass es für sexuellen Missbrauch und andere Gewalttaten null Toleranz gibt".