Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, regt härtere Strafen gegen Hetzer im Internet an. "Wir müssen darüber sprechen", sagte die CDU-Politikerin der Funke-Mediengruppe.



"Und wir müssen unsere Strafverfolgungsbehörden in die Lage versetzen, schwere Fälle von Beleidigung und Verleumdung in sozialen Medien von Amts wegen zu verfolgen." Polizei und Staatsanwaltschaften könnten dann von sich aus gegen Täter ermitteln - ohne, dass das Delikt angezeigt werde.