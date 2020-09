Nach den rechtsextremen und rassistischen Anschlägen der vergangenen Monate hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einen friedlicheren gesellschaftlichen Diskurs angemahnt. "Es beginnt weit vor der Anwendung von Gewalt, dass wir aufmerksam sein müssen", sagte sie bei der Eröffnung des 11. Integrationsgipfels im Kanzleramt.



Merkel erinnerte an die Opfer rassistischer Gewalt sowie islamfeindlichen Hasses. Sie betonte, jeder Mensch müsse sich in Deutschland sicher und in seiner Würde akzeptiert fühlen können.