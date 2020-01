Reimund Neugebauer sieht den Begriff KI überstrapaziert.

Der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft hält Sorgen vor einer Machtübernahme durch Roboter für unbegründet. Aller Wahrscheinlichkeit nach würden Maschinen selbst in Zukunft nicht aus eigenem Antrieb die Führung übernehmen können, sagte Reimund Neugebauer.



"Für das, was wir an Denkleistung bewältigen, mit dieser aberwitzig geringen Energie unseres Körpers, da brauchen sie teilweise kleine Kraftwerke dahinter, um diese Denkleistung in KI nachzubilden", erklärte er. "Das ist rein physikalisch eine riesige Hürde."