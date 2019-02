Der intelligente Stromzähler war zunächst als eine Art Schaltzentrale für das Smarte Heim gedacht. Er sollte nicht nur zum günstigsten Tarif Strom einkaufen, sondern auch die Waschmaschine dann einschalten, wenn gerade viel Strom im Netz angeboten wird. Der Strom, den die Solaranlage des Hausbesitzers erzeugt, sollte das Smart Meter dann ins Netz einspeisen, wenn gerade viel Strom benötigt wird. Die Hersteller wollten zunächst so viele Funktionen wie möglich in den Smart Meter integrieren. Dabei haben sie ganz vergessen, dass Smart Meter in die Messstellen bei Unternehmen und Fabriken eingebaut werden müssen. Die dortigen Industriesteuerungen konnten nur zu Teilen nachgerüstet werden. Das Smart Meter war zunächst als Steuerungszentrale für Wohnungen, die für Betriebe gedacht. So etwa sollten Brandmelder, die in jeder Wohnung sind, ihren Alarm über die Datenschnittstelle des Smart Meter an die Feuerwehr weitergeben. In Unternehmen waren solche Konzepte nicht umsetzbar. Das führte zu weitreichenden Anpassungsarbeiten.