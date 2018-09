Das Besondere am WahlSwiper: Wer bei seinen Antworten unsicher ist, kann kurze Erklärvideos anklicken, in denen der jeweilige Sachverhalt verständlich aufbereitet wird. Der WahlSwiper kam bei der letzten Bundestagswahl erstmals zum Einsatz. Seit dem 6. September steht die App für die Wahl in Bayern bereit. Wähler in Hessen können sie seit dem 17. September auf ihre Smartphones laden. Den WahlSwiper kann man zudem per PC oder über die digitalen Sprachassistenten von Amazon und Google nutzen.