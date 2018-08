Merkel ist nach Georgien, Armenien und Aserbaidschan gereist. Quelle: Lisa Ducret/dpa

Kanzlerin Angela Merkel ist zu einem dreitägigen Besuch der Südkaukasusregion aufgebrochen. Erste Station ihrer Visite ist die georgische Hauptstadt Tiflis. Am Freitag reist sie nach Armenien, tags darauf nach Aserbaidschan.



Aserbaidschan sei für die Bundesregierung ein wirtschaftlich wie politisch interessanter Partner, hieß es in deutschen Regierungskreisen. Deutschland und die EU seien vor allem an Gaslieferungen interessiert. Damit solle die Abhängigkeit von Russland verringert werden.