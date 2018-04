Klaus Dörr ist derzeit interimsweise Chef der Volksbühne. Quelle: Paul Zinken/dpa

Nach dem Abgang von Chris Dercon ist Volksbühnen-Interimschef Klaus Dörr gegen eine überstürzte Nachfolge-Regelung. "Schnellschüsse richten nur Schaden an", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Für eine "qualifizierte Vorbereitung einer Intendanz" brauche man bis zu zwei Jahre. Potenzielle Intendanten stünden nicht Schlange.



Bis zu einem "Neuaufbau des Ensembles", müsse improvisiert werden. "Ich will nicht pathetisch werden, aber es geht jetzt darum, dieses Theater zu retten", so Dörr.