Venezuela: EU erkennt Guaidó als Interimspräsidenten an.

Quelle: Elyxandro Cegarra/ZUMA Wire/dpa

Das Europaparlament prescht in der Diskussion um den Umgang mit der Lage in Venezuela voran. Die Abgeordneten beschlossen in Brüssel, Oppositionsführer Juan Guaidó als rechtmäßigen Interimspräsidenten anzuerkennen. Gleichzeitig forderten sie die Regierungen der EU-Staaten auf, dieser Entscheidung zu folgen.



Als Grund für die Positionierung wurden in der Erklärung die jüngsten Äußerungen des amtierenden Präsidenten Nicolas Maduro genannt. Dieser hatte eine Neuwahl öffentlich abgelehnt.