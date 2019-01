Der selbsternannte Übergangspräsidenten Juan Guaido.

Quelle: Rafael Hernandez/dpa

Angesichts der eskalierenden Staatskrise in Venezuela werben der Präsident Nicolas Maduro und der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido um die Unterstützung der Streitkräfte. Guaido versucht, vor allem einfache Soldaten auf seine Seite zu ziehen. Auf Twitter veröffentlichte er das vom Parlament verabschiedete Amnestiegesetz.



Für die kommende Woche kündigte er neue Proteste an. Am Mittwoch sollten die Menschen im ganzen Land gegen die Regierung von Maduro auf die Straße gehen.