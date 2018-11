Schauspielerin Anna Schudt.

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Die Schauspielerin Anna Schudt hat bei den International Emmy Awards in New York für ihre Verkörperung der Komikerin Gaby Köster den Preis als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Die RTL-Produktion "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" erzählt davon, wie Köster sich nach ihrem Schlaganfall wieder ins Leben zurückkämpft.



"Gaby, wir haben es endlich nach New York geschafft", sagte Schudt in Richtung der im Publikum sitzenden Komikerin. Schudt setzte sich unter anderen gegen Emily Watson durch.