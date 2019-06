Ein Flugunfallprüfer inspiziert die Absturzstelle des Fluges MH17

Quelle: Reuters

Die Männer werden des Mordes in 298 Fällen beschuldigt, teilten die Ermittler am Mittwoch in Nieuwegein bei Utrecht mit. Der Strafprozess soll am 9. März 2020 in den Niederlanden beginnen, erklärten die Leiter der Ermittlungen.