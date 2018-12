Die internationale anerkannte Regierung und die schiitischen Huthi-Rebellen hatten sich am Donnerstag bei den Friedensgesprächen in Schweden auf eine Waffenruhe für Hudaida geeinigt. Trotzdem ging die Gewalt weiter. UN-Vermittler Griffiths rief die Konfliktparteien am Sonntag dazu auf, sich an die Vereinbarung zu halten.



Der von den Huthis kontrollierte Hafen in Hudaida an Jemens Westküste ist zentral für die Versorgung des Landes. Regierungstruppen versuchen seit Monaten, ihn einzunehmen. Sie werden dabei mit Luftangriffen einer internationalen Koalition unterstützt, an deren Spitze Saudi-Arabien steht.