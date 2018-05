Bei der Syrien-Geberkonferenz in Brüssel sind die Hilfszusagen trotz eines Milliardenbetrags aus Deutschland deutlich unter den Erwartungen geblieben. Nach vorläufigen Zahlen sagten die Teilnehmer insgesamt 3,6 Milliarden Euro für die notleidende Zivilbevölkerung fest zu.



Bei der Geberkonferenz 2017 hatten die Teilnehmer noch 5,6 Milliarden Euro an Hilfszusagen abgegeben. Nach Zahlen der Vereinten Nationen sind allein in Syrien 13 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen.