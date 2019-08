Der sogenannte «Ring for Peace» steht in Lindau. Archivbild

Quelle: Carolin Gißibl/dpa

Fast tausend Religionsvertreter aus 100 Ländern beraten ab heute in Lindau am Bodensee über Lösungen für aktuelle Konflikte. Die viertägige Versammlung von "Religions for Peace" (Religionen für den Frieden) wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet.



Erwartet werden Christen, Muslime, Hindus, Buddhisten, Juden und andere Religionsvertreter. Schwerpunkt in diesem Jahr ist die Rolle von Frauen in Friedensprozessen. Das Bündnis war auch bei den Konflikten in Bosnien-Herzegowina und in Ruanda als Vermittler tätig.