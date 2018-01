Auch der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) verurteilte die Inhaftierung der Oppositionspolitiker. Dies verletzte die Menschenrechte von Oppositionsführer López und Ledezma, sagte OAS-Chef Luis Almagro. Die Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung am vergangenen Sonntag in Venezuela sei arglistig und rechtswidrig. "Das venezolanische Regime setzt die Eskalation seiner Repression fort", so Almagro. Panama und Argentinien verurteilten die Festnahmen ebenso.