Die italienische Zeitung "La Repubblica" sieht die Wahlen als einen Wendepunkt: "In beiden Fällen ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der ultrarechten AfD mit den alten Volksparteien", schreibt die Zeitung am Sonntag. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Rechte auch hier eine Massenpartei wird. Und ihr Erfolg wird die anderen zu einem Anti-Rechts-Bündnis zwingen (...), um an den kategorischen Imperativ 'nie mit der AfD' festhalten zu können."