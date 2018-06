Die liberale dänische Tageszeitung aus Kopenhagen schreibt:



"Gewiss haben viele die Große Koalition eigentlich satt, doch sie bedeutet das, was für die Deutschen am wichtigsten ist: Stabilität. (...) Angela Merkel wird weder zuhause noch außerhalb Deutschlands die dominierende Figur sein, an die sich die Welt in den vergangenen Jahren gewöhnt hat. Eine geschwächte Kanzlerin, die Teile ihrer Politik und große Ministerposten in den Regierungsverhandlungen aufgeben musste, und die tiefen prinzipiellen Gegensätze zwischen SPD und CSU in der Asyl- und Sozialpolitik können diese Große Koalition ausbremsen, bevor sie die nächste Wahl in gerade vier Jahren erreicht."