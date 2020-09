Außeneinsatz an der ISS.

Quelle: -/NASA/AP/dpa

Letzte Handgriffe am neuen Kühlsystem an der Internationalen Raumstation: Zwei Astronauten haben erneut die ISS für einen anspruchsvollen Außeneinsatz verlassen. Der italienische Raumfahrer Luca Parmitano und der US-Amerikaner Andrew Morgan reparierten dabei das Magnetspektrometer AMS an der ISS.



Dieses brauchte eine neue Kühlung. Die Arbeiten seien mit dem Einsatz abgeschlossen worden, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Seit Mitte November gab es insgesamt vier Außeneinsätze dazu.