Jeffrey Lewis vom Middlebury Institute of Strategic Studies zweifelt an einer von Trump auf Twitter erhofften "Denuklearisierung" Nordkoreas. "Kim lädt Trump nicht ein, um ihm Nordkoreas Waffen zu übergeben." Er wolle damit vielmehr demonstrieren, "dass seine Investitionen in Atomwaffen und Raketen die USA dazu gezwungen haben, ihn als gleichwertig zu behandeln".