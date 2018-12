Migranten häufig im Niedriglohnbereich. Archivbild

In Deutschland arbeiten deutlich mehr Migranten in Jobs für gering Qualifizierte als im internationalen Vergleich. Während im Durchschnitt der EU und der OECD-Staaten ein Viertel dieser Jobs von Migranten ausgeübt wird, sind es in Deutschland 40 Prozent. Dies geht aus einer Integrationsstudie von EU und OECD hervor.



Zudem sei in allen untersuchten Staaten die Arbeitslosenquote von Migranten höher als die von Nicht-Migranten. Am ausgeprägtesten sei die Differenz in Südeuropa.