Angesichts steigender Kosten, großem Bedarf an neuen Wohnungen und des Fachkräftemangels in der Baubranche könnten Fertighäuser und Plattenbauten nach einer neuen Studie eine weltweite Renaissance erleben.



Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass das modulare Bauen mit fertigten Teilen 2030 in Europa und den USA ein Marktvolumen von 130 Milliarden Dollar erreichen könnte. Vorteile sind demnach Einsparungen bei den Baukosten von mehr 20 Prozent und eine Verkürzung der Bauzeit um 20 bis 50 Prozent.