Die aktuelle Pisa-Studie wurde vorgestellt. Archivbild

Quelle: Marijan Murat/dpa

Nach mehrjährigem Aufwärtstrend bis 2013 erlebt Deutschland nun den zweiten Pisa-Knick in Folge. Die deutschen Schüler haben sich in allen drei Bereichen der internationalen Vergleichsstudie - Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften - leicht verschlechtert.



Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wies aber darauf hin, dass die Deutschen leistungsmäßig weiter über dem OECD-Durchschnitt, also auf einem guten Niveau, lägen. Der Abstand zur Spitzengruppe in Europa und Asien bleibt groß.