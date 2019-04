Die Wahlen waren laut OSZE frei und fair.

Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Die Wahl in der Ukraine ist aus Sicht internationaler Wahlbeobachter frei und fair verlaufen. "Die Wahlen fanden unter starker Konkurrenz statt, und die Wähler hatten eine große Auswahl", sagte der Koordinator der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Ilkka Kanerva. Er hoffe, dass das in die EU strebende Land seine demokratische Entwicklung fortsetze.



Die OSZE überwachte die Wahl mit 808 Beobachtern. Russischen Wahlbeobachtern war die Arbeit verweigert worden.