Hilgers: Da wird die Regierung darauf verweisen, dass sie diese Arbeitsgruppe eingesetzt hat und dass die einen Formulierungsvorschlag erarbeiten soll. Ich wäre froh, wenn die Arbeitsgruppe, die schon seit einem Jahr tagt, ihren Ergebnisstand oder die strittigen Fragen öffentlich macht, so dass sich die Menschen in unserem Land beteiligen können. Das kann nicht sein, dass eine so zentrale Frage in Hinterzimmern von Ministerialbeamten mehr als ein Jahr diskutiert wird.