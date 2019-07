Medizinisches Personal versorgt Ebola-Patienten. Archivbild

Quelle: Jerome Delay/ap/dpa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen der anhaltenden Ebola-Epidemie im Kongo eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" ausgerufen. Damit will die WHO den Kampf gegen die Krankheit im Kongo und den Nachbarländern verschärfen.



Zu dem Maßnahmen können etwa bessere Ausstattung von Behandlungszentren und die Ausbildung von Hilfskräften gehören. Die WHO stellt aber klar, dass sie zur Zeit nicht von einer Ausweitung der lebensgefährlichen Seuche über die Region hinaus ausgeht.