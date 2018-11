Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Erstmals seit Ausbruch des Bürgerkriegs in der Zentralafrikanischen Republik vor sechs Jahren ist ein Rebellenführer an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellt worden. Alfred Yekatom, auch Rambo genannt, war vor zwei Wochen festgenommen worden. Am Samstag wurde er ausgeflogen, wie in der Hauptstadt Bangui mitgeteilt wurde.



Yekatom werden nach UN-Angaben zahlreiche Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Seine Miliz habe Zivilisten getötet und Kindersoldaten rekrutiert.