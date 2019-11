In diesem Zusammenhang wurden 2018 mehr Minderjährige in Deutschland in Obhut genommen: Dies geschah in rund 6.200 Fällen aufgrund von Misshandlungen, in 6.000 wegen Vernachlässigung und in 840 Fällen aufgrund von sexueller Gewalt. Da eine Kindeswohlgefährdung nicht anders abzuwenden war, haben die Familiengerichte 2018 in rund 7.500 Fällen einen vollständigen und in weiteren 8.500 Fällen einen teilweisen Entzug der elterlichen Sorge angeordnet.