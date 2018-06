Die UNESCO hat den 16. November vor 22 Jahren zum Internationalen Tag der Toleranz gemacht und will damit an eine tragende Säule des friedlichen Zusammenlebens erinnern. In der "Erklärung von Prinzipien der Toleranz" schreiben die Mitgliedstaaten: "Toleranz bedeutet Respekt, Akzeptanz und Anerkennung der Kulturen unserer Welt, unserer Ausdrucksformen und Gestaltungsweisen unseres Menschseins in all ihrem Reichtum und ihrer Vielfalt." Und weiter: "Toleranz ist eine Tugend, die den Frieden ermöglicht, und trägt dazu bei, den Kult des Krieges durch eine Kultur des Friedens zu überwinden."

Bildquelle: reuters