Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Lehrerverbandes, arbeitet seit den 1980er-Jahren als Gymnasiallehrer, heute ist er Direktor eines Gymnasiums in Deggendorf. "Als Erstes denke ich da an die Lehrpläne", erinnert sich Meidinger. "Damals war klar vorgegeben, was wir unterrichteten."