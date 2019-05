Ein Königspinguin im Zoo in Cincinnati

Quelle: dpa

Viele äußere Werte lassen durchaus auf innere Werte schließen. Am Leuchten des Schnabels erkennt der Königspinguin auch, ob die künftige Partnerin gut genährt und in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen. Geduldig erklärt Jan Dams das auch den Besuchern.



Ein Team aus Wissenschaftlern begleitet das Experiment. Ganz genau will man den Einfluss das Lichts beobachten und dokumentieren, ob sich so wirklich mehr Paare finden und mehr befruchtete Eier legen. Sollte das funktionieren, könnte die neue Technologie bald auch schon in anderen Zoos zum Einsatz kommen.