Das iranische Atomkraftwerk Buschehr. Symbolbild

Quelle: ABEDIN TAHERKENAREH/epa/dpa

Der Iran wird einige seiner Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen aussetzen. Das kündigte das Außenministerium in Teheran an. Die Entscheidung sei vom Hohen Sicherheitsrat des Landes getroffen und den Ländern mitgeteilt worden, die dem Abkommen weiter angehören - Deutschland, Großbritannien, China, Frankreich und Russland.



Am Mittwoch genau vor einem Jahr hatte US-Präsident Donald Trump die Vereinigten Staaten aus dem Abkommen zurückgezogen.