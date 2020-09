Die WHO informiert täglich über das Coronavirus.

Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) richtet ab heute eine internationale Konferenz zur Suche nach einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus aus. Das zweitägige Treffen soll zur Eindämmung der Krankheit beitragen. An ihr starben bereits mehr als 1.000 Menschen, fast alle in China.



Wissenschaftler in aller Welt forschen derzeit sowohl an einem Impfstoff als auch über die Verbreitungswege der Krankheit. Kurz nach dem Ausbruch in China hatten die dortigen Behörden die Gensequenz des Virus veröffentlicht.