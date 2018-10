Proteste im Kongo. Archivbild Quelle: Str/EPA/dpa

Im Kongo sind bei Protesten gegen Präsident Joseph Kabila mindestens drei Menschen getötet worden. Ein Demonstrant kam in der Hauptstadt Kinshasa ums Leben, zwei weitere starben in Nordwesten. Das teilte die Sprecherin einer katholischen Laienvereinigung, Leonie Kandolo.



Die Regierung des zentralafrikanischen Staates hatte die Proteste verboten. Am Sonntag waren das mobile Internet und SMS-Dienste vorübergehend abgeschaltet. Kabilas Amtszeit endete bereits 2016, er weigert sich jedoch abzutreten.