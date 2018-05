Mit der Bankenwelt der so genannten guten alten Zeit hat das Banking der Zukunft nicht mehr viel gemein. Gefragt sind neue Geschäftsmodelle. Das setzt zwei Dinge voraus: einen Kulturwandel in den Banken und umfassende Investitionen in Technologie und Köpfe. Raimund Röseler, Chef der Bankenaufsicht der Bafin

Befragt hat der IT-Verband gut 1.000 Bundesbürger. Über 800 von ihnen sind mindestens gelegentliche Internet-Benutzer. Bei ihnen ist das Wohlwollen zum Online-Banking logischerweise am größten. Mehr als dreiviertel der Internetnutzer überweisen online und rufen im Internet ihre Kontostände ab. Ein Drittel der Online-Kunden gehen schon heute nicht mehr in Filialen ihrer Banken. Sie erledigen ihre Transaktionen daheim auf dem Sofa - per Smartphone oder am Schreibtisch mit Computer. "Das Finanzwesen lässt sich durchgängig digitalisieren", meint Berg. "Die Bankenwelt steht in den kommenden zehn Jahren vor einem ganz grundlegenden Umbruch."



Mit dieser Meinung ist Achim Berg nicht allein. Die Banken- und Finanzaufsicht hierzulande stößt ins gleiche Horn. Sie warnt. Die Banken müssten sich anpassen "und zwar schnell und fundamental", sagte Raimund Röseler, Chef der Bankenaufsicht bei der obersten Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin jüngst anlässlich der Jahrespressekonferenz der Behörde. "Mit der Bankenwelt der so genannten guten alten Zeit hat das Banking der Zukunft nicht mehr viel gemein. Gefragt sind neue Geschäftsmodelle. Das setzt zwei Dinge voraus: einen Kulturwandel in den Banken und umfassende Investitionen in Technologie und Köpfe. Wer nun wieder klagt, dass das teuer werden könnte, der sollte sich überlegen, was Nichtstun kostet."