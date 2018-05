Längst hat sich sein Konzept wie ein virtuelles Lauffeuer verbreitet: Weltweit wurden in 94 Ländern Sendemasten aufgestellt, haben sich 520 sogenannte Communities gefunden und nutzen 24.000 Menschen so ein Netzwerk. "In Deutschland sind wir gerade besonders populär, in vielen deutschen Städten schließen sich neue Nutzer an. Ich hoffe, dass noch viele neue Nutzungsideen entstehen", sagt Giezeman.