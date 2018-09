Entscheidend für den perfekten Flaschen-Salto ist die richtige Füllmenge - bei einer Halbliter-Wasserflasche etwa kommen die Studenten auf eine Füllhöhe von 30 Prozent.



Eine volle Flasche lässt sich nahezu unmöglich sicher auf dem Boden landen, ebenso eine leere. Die Eigenrotation kippt die Flasche um. Bei einer teilweise gefüllten Flasche verteilt sich das Wasser dagegen während des Saltos im Innenraum und reduziert so die Rotationsgeschwindigkeit. Weil die Rotation in der senkrechten Flasche am langsamsten ist, hat sie gute Chancen stehenzubleiben, wenn sie senkrecht auf dem Boden landet.