VW muss über eine Milliarde Euro an Bußgeld bezahlen.

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das Land Niedersachsen will das Milliarden-Bußgeld von VW vor allem in den Ausbau des schnellen Internets und die Unikliniken in Hannover und Göttingen stecken. Weitere Mittel aus der Milliarde sollen in den Schuldenabbau, die Sanierung von Sportstätten und einen Umweltfonds zur Luftreinhaltung fließen. Das sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Hannover.



Laut Weil geht die Landesregierung davon aus, dass es bei dem Geld "geringfügige Abstriche geben wird, aber keine substanziellen".