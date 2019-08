Ziel: die Controlling-Abteilung oder Buchhaltung. Von dort werden dann in Sekundenschnelle große Summen an Konten im Ausland überwiesen. Wenn es auffällt, ist das Geld schon weg. Den besten Schutz bieten nach wie vor aktuelle Virenscanner, neueste Versionen der gängigen Programme wie Word oder Excel sowie allgemeine Wachsamkeit.



Wer Sicherheits-Updates gering schätzt, hat verloren. Dazu gehört natürlich, dass man Passwörter nur in sicheren Datentresoren speichert und keinesfalls Kreditkartendaten oder TAN-Listen offen auf der Festplatte oder im Smartphone aufbewahrt. Klassische Versionen wie infizierte USB-Sticks sind nach wie vor in Mode: Manche Kriminelle werfen wie zufällig USB-Sticks auf den Firmen-Parkplatz. Fast immer findet sich jemand, der einen davon aus purer Neugier an seinen Computer ansteckt – die Schadsoftware hat ihr Ziel erreicht.