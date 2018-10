Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtet, soll Meng vergangene Woche "direkt nach der Landung in China" in Gewahrsam genommen worden sein. Gegen ihn werde ermittelt, berichtet das Blatt unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle. Er sei in den Händen der Disziplinarbehörden. Was genau Meng vorgeworfen wird, wurde nicht genannt.