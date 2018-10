Der beschädigter Regionalzug steht auf den Gleisen. Quelle: Felix Kästle/dpa

Bei einem Zugunglück am Bodensee sind mindestens 17 Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei rangierte ein Lastwagen in Sipplingen an einem Bahnübergang und geriet mit seinem Auflieger auf die Gleise. Ein mit etwa 100 Menschen besetzter Interregio-Express habe nicht mehr rechtzeitig halten können und den Lkw gerammt.



Der Fahrer des Triebwagens, der Lkw-Fahrer sowie 15 Fahrgäste der Bahn wurden leicht verletzt. Der Sachschaden könnte im fünf- bis sechsstelligen Bereich liegen.