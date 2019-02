Der Papst ist in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen. Als erster Papst überhaupt besucht Franziskus die Arabische Halbinsel. Er wurde von Kronprinz Mohammed bin Said Al Nahjan begrüßt.



Seine zentrale Rede hält der Papst bei einer interreligiösen Konferenz am Montag. Zudem will er am Dienstag im größten Stadion des Landes mit katholischen Gläubigen eine Messe feiern. In den Emiraten leben etwa 900.000 Katholiken. Kurz vor seiner Reise hatte der Papst auf den Krieg im Jemen hingewiesen.