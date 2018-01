Mütter und Väter stellten sich anfangs meist weniger medizinische Fragen als ganz praktische, sagt die Bochumer Sozialwissenschaftlerin Anike Krämer, Co-Autorin einer noch unveröffentlichten Studie über die Versorgung zwischengeschlechtlicher Kinder in NRW: "Wie rede ich mein Kind an? Was ziehe ich ihm an? Auf welche Toilette soll es später mal gehen?"