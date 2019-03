Roberts: Alle Spuren eines Verbrechens verschwinden zu lassen, ist schwierig bis unmöglich. Es gab schon andere Fälle, in denen Menschen online zu Mobbingopfern gemacht wurden. Das Material wurde gespeichert, geteilt und ist am Ende immer wieder aufgetaucht. Es gab einen Fall in Italien, bei dem eine Frau Opfer von Rachepornos geworden ist. Sie hat die Täter verklagt und gewonnen. Die Angeklagten sagten, sie hätten alles Material online gelöscht. Und obwohl die Täter bestraft wurden, konnte die Frau nicht verhindern, dass das Material immer wieder neu online gestellt wurde. Am Schluss hat sie das in den Suizid getrieben.