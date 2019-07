Geppert: Weil man einsah, dass ein solches Unterfangen als weiterer Verschleierungstrick wahrgenommen würde und die Verschwörungsspirale effektiv weitergedreht hätte, nach dem Motto: Wenn die Nasa bereit ist, so viel Geld auszugeben, um all unsere Argumente zu widerlegen, dann zeigt das doch erst recht, dass wir da an etwas ganz Großem dran sind. Letztlich kam man zu der Einsicht, dass sich solche Verschwörungstheorien so nicht auflösen lassen.