Hoff: Das hängt, was die Arbeitszeit angeht, sehr stark auch von der künftigen politischen Entwicklung ab. So hat zum Beispiel die damalige österreichische Regierung aus ÖVP und FPÖ die gesetzliche Tages-Höchstarbeitszeit 2018 auf zwölf Stunden verlängert, was angesichts der Arbeitsverdichtung der letzten Jahre aus meiner Sicht in die völlig falsche Richtung geht. Derzeit bremst die SPD eine solche Entwicklung in Deutschland noch aus - aber wie lange noch, steht bekanntlich in den Sternen.