Angres: Es gibt vor allem zwei Knackpunkte. Erstens geht es um das sogenannte Regelwerk, nach dem künftig Treibhausgas-Emissionen nach den gleichen Methoden erfasst und transparent gemacht werden sollen. Das ist keine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass an die 130 Länder keine validen Methoden dafür haben, einige sogar noch nie ihre Treibhausgase statistisch erfasst haben. Ohne ein solches Regelwerk wird es schwierig, den nächsten wichtigen Schritt zu tun, nämlich die Verschärfung der Klimaschutzmaßnahmen in Gang zu bringen, was ja ab 2020 in Fünfjahres-Schritten erfolgen soll.