heute.de: Unter den Festgesetzten fanden sich nicht nur Fußball-Hooligans, sondern auch Kampfsportler, Mitglieder der als rechtsextrem eingestuften Freien Kameradschaft Dresden und Personen der Gruppe Freital, also inzwischen verurteilte Rechtsterroristen. Kurz gesagt: Menschen, die dem Verfassungsschutz bekannt waren. Warum kam der Angriff auch für das Innenministerium so überraschend?



Höppner: Diese Frage stellt sich seit dem NSU. Man hätte es wissen können, denn auch der Verfassungsschutz weiß, wie die Szene agiert. Wenn über 200 Personen einen Stadtteil angreifen, dann steckt da eine Organisationsleistung dahinter. Man hätte es auch aus den Ankündigungen rauslesen können, denn es war von Anfang an klar, dass die Neonazi-Szene in und um Leipzig die Legida-Demonstrationen logistisch unterstützt hat. Wenn man einen Verfassungsschutz hat, der über solche Zusammenhänge ermittelt, dann sollte man die entsprechenden Behörden darüber im Vorfeld auch informieren können.