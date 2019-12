Durch die Deregulierung des Arbeitsmarktes unter der Thatcher-Regierung sind die Tarifverträge verschwunden. Wir bewegen uns genau in diese Richtung!

Bosch: Es ist fast vergessen, dass bis in die 70er Jahre in Großbritannien fast alle Beschäftigten ein ordentliches Tarifgehalt erhielten. Durch die Deregulierung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes unter der Thatcher-Regierung sind die Tarifverträge in der privaten Wirtschaft mit denen von Ihnen beschriebenen Folgen verschwunden. Wir bewegen uns genau in diese Richtung! Allerdings geht es bei uns etwas langsamer. Wegen der starken Betriebsräte, die es in Großbritannien so nicht gibt, kommen die Unternehmer in den großen und vielen mittleren Betrieben unserer Kernbranchen nicht so leicht aus den Tarifverträgen heraus. Unser Niedriglohnsektor ist zwar inzwischen genauso groß wie in Großbritannien. Wir haben aber auch noch eine gut bezahlte Mitte, die auf der anderen Seite des Kanals fast verschwunden ist.